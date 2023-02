Aspiral do Reggae celebra 14 anos com homenagem a Jimmy Cliff no Carnaval 2023

Criado no Centro Histórico de Salvador há 14 anos, o Bloco Aspiral do Reggae chegará no Carnaval 2023 com o tema “Reggae Night na Avenida”, em homenagem ao cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff. As vendas já começaram e o desfile será na segunda-feira (20), no contra-fluxo Rua Chile - Campo Grande, com saída a partir das 20h.

Serão 7Km de muito reggae, nos mais diversos estilos, o que marca o bloco que é um dos poucos na folia neste gênero musical. Todos os anos, cerca de 800 amantes de reggae acompanham o cortejo. O desfile do Aspiral do Reggae é sem cordas, mas com seguranças ao redor dos foliões.

É na Jamaica que nasce o reggae, terra do homenageado do ano, tendo chegado ao Brasil pela música do ícone Gilberto Gil. Salvador é a primeira cidade brasileira a reconhecer o Reggae como legítima manifestação cultural e a contribuir para o crescimento do reggae brasileiro e expansão cultural do movimento na cidade. Por isso, é comemorado anualmente na capital baiana todo 11 de maio o Dia Municipal do Reggae, após sanção da Lei nº 5817/2000. A data também ganhou homenagem nacional, após a ex-presidente Dilma Rousseff promulgar a Lei nº 12.630/2012.

O Reggae hoje é patrimônio mundial da humanidade, e na maior festa popular do planeta ele encontra eco em blocos como o Aspiral. Com um trio elétrico e um carro de apoio, o bloco terá apresentações de Kamaphew Tawa e Banda Aspiral do Reggae, DJ Ras Peu, o jovem Makonnen Tafari, Luciano Roots, além da presença feminina de Andresa Ribeiro e Jô Kalado, fortalecendo a participação das mulheres no gênero.

“Em uma ação social, serão distribuídos 300 abadás nas comunidades do Pelourinho, Bairro da Paz, São Caetano e Cabula, que tem muitos amantes da música reggae”, diz a diretora do Bloco Jussara Santana.

Para desfilar no Aspiral do Reggae o folião deve comprar seu abadá na Casa Cultural Reggae. A Casa fica na Rua do Passo, 17 - Santo Antônio, em Salvador.



SERVIÇO:

O que: Bloco Aspiral do Reggae na Avenida

Quando: Segunda de Carnaval (20/2/23), a partir das 20h

Onde: Contra-fluxo Rua Chile - Campo Grande

Quanto: R$50 individual | R$70 casadinha

Mais informações: (71) 98776-4388





O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin e apoio da Jotagê e AJL.