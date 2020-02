Aspirantes do Bahia goleiam o Estrela de Março em jogo-treino

De olho na partida contra o Jacobina, no próximo domingo (9), pelo Campeonato Baiano, o time de aspirantes do Bahia voltou aos trabalhos na Cidade Tricolor nesta terça-feira (4) com um jogo-treino contra o Estrela de Março. O Esquadrão levou a melhor e venceu a atividade por 5x0.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no empate com o Jacuipense fizeram um treino regenerativo. Enquanto isso, os reservas foram para o campo sob o comando de Dado Cavalcanti e não fizeram feio.

Cristiano, Régis Tosatti, Gabriel Esteves e Saldanha (duas vezes) anotaram os gols da vitória tricolor sobre o Estrela de Março. Na ocasião, Dado escalou o time com:

Matheus Claus, Lucas Rodrigues, Fábio Alemão, Jaques e Matheus Bahia; Yuri, Luciano Buiú e Cristiano; Régis Tosatti, Fessin e Gabriel Esteves.

Durante a partida ainda entraram Matheus Teixeira, Pará, Paulinho, Dimitri, Vitinho, Caio Mello e Saldanha. O atacante Caíque fez um treino específico na academia e não participou da atividade.

O Bahia volta aos treinos nesta quarta-feira (5), quando dará sequência aos preparativos para a partida em Jacobina.