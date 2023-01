Assaltante de bancos, 3 de Ouros do Baralho do Crime é morto pela polícia

Apontado como o 3 de Ouros do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), Eduardo Lemos Pereira, 41 anos, foi morto pela polícia no último sábado (21). De acordo com a Polícia Civil, ele era assaltante a bancos e foi baleado depois de atirar contra policiais, na região dos Mares, na Cidade Baixa.

Os investidores foram ao imóvel onde ele estava para cumprir um mandado de prisão contra Eduardo e teriam sido recebidos a tiros. Ainda segundo a polícia, ele chegou a ser encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Em sua carta no Baralho do Crime, Eduardo também era citado como “Pit Bull”. O documento cita, ainda, que ele era indiciado por roubo a banco e que atuava na área de Salvador e da Região Metropolitana.

Eduardo era o 3 de Ouros do Baralho do Crime (Imagem: Reprodução)

Após a morte de Eduardo, um novo 3 de Ouros foi incluído no baralho: Eric Santana Mota, indiciado por tráfico de drogas e com atuação em Salvador e Itaberaba.