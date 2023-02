Assaltante é localizado na Barra durante desfile de fanfarras

Um assaltante foi localizado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) durante o desfile de fanfarras na Barra, na noite dessa quarta-feira (15). O criminoso foi o segundo foragido da Justiça retirado do circuito Dodô, em eventos pré-carnavalescos.

Segundo a SSP, o homem tinha mandado de prisão expedido pela 16ª Vara Criminal de Salvador. Ele passava pelos foliões, quando uma das câmeras da SSP indicou 92% de semelhança. Após o alerta, o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionou equipes da 11ª CIPM (Barra), que localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Com a confirmação da documentação, o indivíduo foi conduzido para a Polinter.

Na unidade da Polícia Civil foi finalizado o processo de identificação humana, além do cumprimento do mandado.

"Retiramos um traficante do Fuzuê e agora um criminoso envolvido com roubos. A tecnologia será fundamental na prevenção de crimes no Carnaval", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.