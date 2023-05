Assaltantes ateiam fogo a 3 caminhões em divisa da Bahia com Sergipe

Criminosos atearam fogo em três caminhões, na noite desta segunda-feira (23), no Km 26 da BR 101, na cidade Rio Real, no nordeste da Bahia, divisa com o estado de Sergipe.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o grupo bloqueou totalmente a rodovia com o intuito de cometer roubos a veículos de carga e motoristas.

Bombeiros do 19º GBM, em Alagoinhas, debelaram as chamas. Não há registro de vítimas. As causas do incêndio serão apontadas após perícia.

A ocorrência foi atendida pelas PRFs da Bahia e Sergipe, além da Polícia Militar da Bahia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.