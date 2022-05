Assalto contra tripulação da GOL faz passageiros esperarem 5h por novo voo

O assalto contra a tripulação da GOL na porta de um hotel na Rua Dr. José Peroba no bairro do Stiep, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira (13), fez passageiros que viajariam no voo 2027, que foi cancelado por causa da ocorrência, esperarem cinco horas para conseguir embarcar no Aeroporto Internacional de Salvador. A viagem direta rumo ao Rio de Janeiro, que estava programada para às 4h20, só foi acontecer, de fato, às 9h20, em outro voo da companhia.

Supervisor de operações da Petrobrás, Éder Gigard, 42 anos, não estava na tripulação assaltada, mas viu sua viagem a trabalho ser atrasada pelo cancelamento. "Eu estava no aeroporto esperando o voo. Saí cedo de casa e acabei tendo que esperar até às 9h20, quando saiu o outro voo direto. Felizmente, conseguimks chegar a tempo. O prejuízo foi sair de casa às 2h e só conseguir chegar ao destino às 11h30", conta o supervisor, que chegou no Rio em cima da hora pelo imprevisto.

Joselito Souza, 40, também acabou sofrendo com o atraso por conta do cancelamento junto com colegas de trabalho que viajaram com ele. "Para minha sorte, eu trabalho embarcado e a gente precisa fazer um isolamento antes de ir para o navio. Então, hoje e amanhã, vou ficar no hotel para, só no domingo, ir trabalhar. O ruim foi ficar no desconforto esperando muito tempo, mas pelo menos a GOL deu um voucher de alimentação pra gente não ficar com fome lá", conta ele, que é funcionário de campo de uma terceirizada da Petrobrás.

Em nota, a Gol informou que lamenta o ocorrido com sua equipe de tripulantes. "A Companhia informa que ofereceu apoio à tripulação e está tomando ações de segurança para tentar minimizar os riscos de que novos eventos como este ocorram", informou a Gol. A companhia aérea disse ainda que todos os tripulantes registraram Boletim de Ocorrência, passam bem e, felizmente, não sofreram nenhuma violência física, apesar da perda material de seus pertences.

Assalto

O roubo aconteceu por volta de 3h20. Segundo informações da Polícia Civil, três pessoas estavam dentro e uma fora de uma van, na frente do hotel, quando dois homens armados chegaram ao local e anunciaram o assalto. Eles levaram celulares da tripulação e também de funcionários do hotel que estavam no local.

O roubo está sendo investigado pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio). Segundo a Polícia Civil, diligências já foram iniciadas para identificar os suspeitos e recuperar os itens roubados.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo