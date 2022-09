Assassino de mulher morta no Acupe de Brotas prestava serviços no prédio, diz amigo da vítima

Nazaré Barros Lago, de 48 anos, morta a facadas em seu apartamento, no Acupe de Brotas não foi assassinada pelo namorado. É no que acreditam pessoas próximas da vítima. De acordo com a Polícia Civil, o companheiro é o principal suspeito.

Segundo Sameque Oliveira, amigo de Nazaré, o homem que a assassinou é um prestador de serviços no condomínio. Ele teria flagrado o sobrinho na casa da mulher, discutido com ela, e, dias depois, premeditado o assassinato.

"Ele tinha a chave de vários moradores, porque fazia 'bicos' por lá. Foram os próprios moradores que me falaram que ele se aproveitou por ser de 'confiança'", diz.

O homem, inclusive, tinha a permissão de Nazaré para dar comida aos seus cachorros em sua ausência. "Mas desde o episódio de uma discussão deles na rua, ela trocou a fechadura", relata.

Ele conta que o suspeito teve um episódio de surto após descobrir um suposto envolvimento entre Nazaré e o seu sobrinho. "Tudo começou depois que ele presenciou o sobrinho na casa dela, mas não sei se eles estavam ficando", afirma.

O homem teria ameaçado o próprio sobrinho, que prestou a queixa na delegacia, segundo os moradores do local. O edifício fica na Rua Nossa Senhora De Guadalupe,.na região do Acupe de Brotas.

"Então, ontem ele infelizmente saiu de casa disposto a matar mesmo, levou a faca dele, segundo dizem os próprios familiares dele, e bateu na porta dela para 'pedir desculpas'. O final foi essa tragédia", diz Sameque.

O homem está foragido. Segundo o amigo da vítima, ele pegou um carro de um dos vizinhos, e fugiu. Procurada para uma atualização sobre o caso, a Polícia Civil não deu um retorno até a publicação da matéria.