Assassino do ator Rafael Miguel é preso no Paraná 1 ano após crime

O empresário Paulo Cupertino Matias, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, foi preso no Paraná nesta quarta-feira (28). Ele estava foragido desde que cometeu o crime em junho de 2019, em São Paulo. A Polícia Civil revelou nesta segunda (26) que ele havia feito um documento falso no interior do estado.

Segundo o G1 Paraná, polícia acredita que Paulo Cupertino tenha apresentado documentos falsos a um funcionário público da Prefeitura de Jataizinho para requerer os documentos.

Rafael ao lado dos pais; os três foram assassinados (Foto: Reprodução)

O servidor foi ouvido pela Polícia Civil nesta segunda-feira (26). No depoimento, o homem disse não se lembrar de quando fez a identidade e que não sabia do caso.

Além disso, a Polícia Civil informou que solicitou ao Instituto de Identificação do Paraná a documentação apresentada para o requerimento da identidade. O caso é investigado.

Crime

Rafael, que tinha 23 anos, foi morto a tiros em 9 de junho de 2019. O pai e a mãe dele, João Alcísio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50, também foram mortos. Os três teriam ido até a casa de Isabela para conversar com Paulo sobre o relacionamento de Rafael com a garota. Ainda no portão, Paulo pegou uma arma e disparou contra os três.

Em junho, quando o crime completou um ano, a jovem Camilla Miguel, irmã de Rafael e filha de João e Miriam, fez um vídeo comentando. Ela disse que conversa com os três por sonhos e que ainda não superou a tragédia que aconteceu com sua família. "A raiva, o ódio e a tristeza não tomam conta, mas obviamente não significa que a gente tenha superado. Eu só sinto vocês de uma forma muito bonita e gostosa, como se estivessem aqui... Queria falar com cada um de vocês e lembrar", diz a jovem.