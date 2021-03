Assessor de Leonardo morre após ser atingido por tiro na fazenda do cantor

Milton Rodrigues, assesasor do cantor Leonardo, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo nesta quinta-feira (4) na fazenda Talismã, de propriedade do artista, localizada em Jussara, no noroeste de Goiás. Conhecido como Passim, ele trabalhava no meio artístico há 30 anos.

A assessoria de imprensa do cantor informou ao G1 que a morte foi causada por um tiro acidental. Já segundo a Polícia-Técnico Científica (PTC), a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo e a Polícia Civil vai apurar o caso.

A assessoria da PTC informou ainda que equipes de Perícia Criminal e de Medicina Legal fizeram a perícia no local e no corpo com o objetivo de fornecer suporte técnico-científico às investigações da polícia.

O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, postou vídeo com Passim em seu Instagram e disse que "não dá para acreditar" na perda do amigo. Nas imagens, os dois brincam juntos e o artista pede para que o amigo não morra nunca.

"Se você morrer, eu desenterro você e ponho em pé de novo", diz Zé Felipe.