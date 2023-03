Assessoria de Neymar nega que jogador será pai novamente

Nos últimos dias, o nome do jogador Neymar Jr. e Bruna Biancardi circulou nas redes sociais após um boato de que a influenciadora estaria grávida do primeiro filho do craque da Europa.

A informação foi compartilhada pela jornalista Fabiola Reipert, da Record TV. Ela confirmou que Biancardi estaria preparando o chá de bebê, além de fazer os preparativos do casamento com o jogador.

Nesta quinta-feira (23), a assessoria de Neymar entrou em contato com o site SportBuzz e negou a informação. Além disso, a equipe de Bruna também comentou sobre a possível gravidez com a jornalista da Record, dizendo que a modelo não está esperando nenhum filho.

Atualmente, Neymar é pai apenas de Davi Lucca, de 11 anos, fruto de um affair rápido com Carol Dantas. O namoro do jogador com Bruna encerrou no segundo semestre de 2022 após suposta traição do atleta na festa de São João.