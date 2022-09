Assim como O Mandaloriano, Andor é uma surpresa massa para fãs de Star Wars

O baú com os derivados de Star Wars, uma das maiores franquias da cultura pop, parece não ter fim. Por isso mesmo o resultado nem sempre é regular, como no caso da recente Obi Wan Kenobi, que resgata a trajetória do Jedi de forma insegura, ainda que deliciosamente nostálgica. Em outros, a surpresa é massa, como em O Mandaloriano, de 2019, que oxigenou o mundo paralelo à saga principal.

Nesta quarta (21), chegou à plataforma Disney+ mais um título que merece muito figurar no entorno de Star Wars: Andor, que foca na trajetória do reberde Cassina Andor, vivido pelo bom ator mexicano Diego Luna. Estão disponíveis os três primeiros episódios da obra que funciona como é prelúdio de Rogue One: Uma História Star Wars (2016) e traz novos e velhos personagens da franquia.

Quarta série live-action de Star Wars no Disney+, Andor joga frescor na eterna luta do bem contra o mal à medida em que se distancia da família Skaywalker - o núcleo Jedi é o marco zero do universo criado por George Lucas desde Star Wars: Episódio 4 – Uma Nova Esperança (1977). De lá para cá, já vimos muitas aventuras ligadas diretamente aos herdeiros de Anakin Skywalker.

O pin-off de Diego Luna, no entanto, quebra esta tradição ao confiar em uma narrativa desprendida das obrigações com os fãs; Esão lá, é claro, as conexões com ao movimento de oposição ao Império, mas, de maneira geral, a trama foca na trajetória de Cassian Andor, cujo final todos conhecemos. Ao lado de Jyn Erso (Felicity Jones), ele ajudou a roubar os planos da Estrela da Morte em Rogue One e deu o primeiro passo para a queda do Império.

Veja o trailer de Andor:

A história se passa cinco anos antes de Rogue One, quando Andor ainda não era membro da Aliança Rebelde. Vemos o passado e o presente do personagem, mostrando como chegou a saqueador especializado em compra e venda de itens raros.

Cansado da opressão do Império, ele viaja pela galáxia em busca da irmã perdida. Um encontro desastroso com oficiais da patrulha imperial, no entanto, coloca um alvo em seu peito e Cassian passa a ser procurado pelas autoridades enquanto estuda uma maneira de se safar. Bacana ver as conexões familiares do persoangem e e o motivo dele se juntar à Aliança Rebelde.

A primeira temporada de Andor terá 12 episódios (já está prevista uma segunda etapa).

Saiba a ordem cronológica para assistir às produções do universo Star Wars até Andor

Era da República

1. Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999)

2. Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

3. Star Wars: The Clone Wars (Série animada de 2008-2020)

4. Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

5. The Bad Batch (Série de animação de 2021-Atual)

6. Han Solo: Uma História Star Wars (2018)

7. Obi-Wan Kenobi (Série de 2022)

Era da Rebelião

8. Star Wars Rebels (Série animada de 2014-2018)

9. Andor (Série de 2022)

10. Rogue One: Uma História Star Wars (2016)

11. Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

12. Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)

13. Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi (1983)

14. The Mandalorian (Série de 2019-Atual)

15. O Livro de Boba Fett (Série de 2021)

Era da Resistência

16. Star Wars Resistance (Série animada de 2018-2019)

17. Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força (2015)

18. Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi (2017)

19. Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker (2019)