Assinante do Correio tem desconto na corrida Circuito das Estações

A corrida Circuito das Estações está com inscrições abertas para a etapa de inverno, que em Salvador será realizada no dia 16 de julho. Trata-se do maior circuito de provas de rua do país, e assinante do Correio tem desconto de 15% através do Clube Correio. Clique aqui para se inscrever.

O Circuito das Estações tem três opções de distância: 5km, 10km e 15km, com troféu para os três primeiros colocados, nas categorias masculino e feminino, além de medalha pós-prova para todos os participantes. O kit do atleta ainda inclui camiseta, garrafa e sacola.

A largada será no Jardim de Alah. A competição está no seu 16º ano e leva esse nome porque inclui quatro provas, uma para cada estação. Todas já têm data marcada. A etapa da primavera será no dia 1º de outubro, e a do verão, em 17 de dezembro. A etapa do outono já foi realizada.

Além de Salvador, o Circuito das Estações passa por mais 11 capitais brasileiras.