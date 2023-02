Assine o CORREIO e ganhe um abadá para o Carnaval

Em poucos dias os trios elétricos sairão da garagem direto para os circuitos carnavalescos de Salvador. E para ajudar os leitores do CORREIO a celebrar em grande estilo, durante a campanha Assine e Ganhe, os novos assinantes do Jornal terão direito a um abadá. Ao todo, serão disponibilizadas sete opções de blocos.

A oferta é válida até o dia 13 de fevereiro. Na lista estão os blocos Alerta Prime, Cortejo Afro, Happy, Pagode Total, Fanfarra Quero+, As Kuviteiras e AUA Chá. Os interessados podem realizar a assinatura pelo site do CORREIO ou na Central de Relacionamento, no telefone (71) 343480-9140.

Os novos assinantes devem selecionar o plano e o abadá do bloco desejado e preencher o formulário de assinatura. Os cadastros custam a partir de R$12 por mês e cada um deles dá direito a 01 abadá, com exceção do Bloco Happy, que dá direito ao kit (adulto + criança). Além disso, todos ganham acesso ao Cartão Clube Correio por um ano.