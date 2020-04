Assista à live de Roberto Carlos e dê os parabéns ao Rei

Direto do YouTube, e com picos de mais de 1,3 milhão de espectadores simultâneos, o cantor Roberto Carlos faz um show ao vivo, direto de sua casa, na noite deste domingo (19) em que completa 79 anos.

O início da transmissão, em que os internautas podem enviar mensagens pelo próprio YouTube, foi retransmitido dentro do Domingão do Faustão, na TV Globo.

"Cercado de todo cuidado, como pede a ocasião em que passamos, Roberto Carlos preparou um roteiro especial e com muito amor", diz o perfil do artista, que está acompanhado do maestro Eduardo Lages e de Tutuca Borba, nos teclados.

Assista.