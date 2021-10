Assista ao Agenda Bahia 2021, que discutiu os caminhos do pós-pandemia

A 12ª edição do Agenda Bahia foi ao ar nesta quinta-feira (28) em formato inédito. Com transmissão ao vivo no Youtube e Instagram do CORREIO, o programa foi dividido em quatro blocos, e contou com a participação de 11 especialistas do Brasil e do exterior que abordaram temas como tecnologia, sustentabilidade, empreendedorismo e a educação na era digital, tudo isso sob o ponto de vista da inovação. A apresentação foi da jornalista Rosana Jatobá.

Dessa vez, o Agenda Bahia teve como tema principal o mote ‘Tempo 21 – O que foi ressignificado para você?’. A ideia foi refletir sobre que tempos são esses que a humanidade está vivendo e apontar tendências que mostrem rumos para o futuro. Para isso, foram desenvolvidas oito trilhas que nortearam os quatro debates: viver, criar, educar, incluir, movimentar, alimentar, sonhar e ressignificar. Assista na íntegra.

