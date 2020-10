Assista ao clipe de Dura Na Queda, nova música de Ivete Sangalo

Um sopro de leveza para tempos tão pesados. A nova música -e novo clipe- de Ivete Sangalo está disponível no YouTube e diversas plataformas de streaming com esse propósito e começa a tentativa de cumprir sua missão logo na ficha técnica: Dura Na Queda é uma balada romântica escrita pelos irmãos Rodrigo e Diogo Melim. Produção e direção da música e do clipe são assinadas por Ivete, que teve a companhia de dois cinegrafistas e um fotógrafo para gravar o filme em Praia do Forte, onde está cumprindo o isolamento social.

Ivete diz que não imaginava dirigir um clipe e que fez toda essa correria mais por uma necessidade do que por um desejo de tomar para si essas partes de sua carreira.

"A direção veio mais da necessidade do que uma condição imposta. Ainda estamos em uma pandemia. Eu tenho evitado sair e faço isso (...) Eu achei [a produção] leve, gostosa. Decidimos usar o que a gente tem em mãos. Toda a cenografia foi no quintal de casa. Usamos a luz natural de Praia do Forte e ficaram lindas. Uma captação de amor, emoção e leveza", disse.

Em Dura Na Queda, Ivete canta entre pedaladas livres pela Mata Atlântica do litoral baiano e um quarto onde tecla ao celular e empunha violão. As tonalidades de luz, a linguagem corporal e os timbres do pacote audiovisual são lembretes otimistas embrulhados em balada romântica.

“Essa música é linda. Queria cantar algo que me deixasse leve neste momento de quarentena. Decidi dirigir o clipe. Foi demais poder colocar uma visão sobre mim no script! Adorei o resultado”, disse a cantora.

A todo momento, o clipe tenta brincar com a solidão imposta pela pandemia. A todo momento, uma segunda pessoa invisível está com Ivete e ela aponta que essa construção foi proposital, para que o ouvinte da música e espectador do clipe se sentisse ali ao lado dela ou ao lado de uma pessoa amada que sente saudade.

Com produção reduzida, vieram alguns infortúnios e histórias engraçadas durante a gravação. Durante a coletiva virtual de apresentação do clipe na última quinta (1), Veveta brincou que as muriçocas de Praia do Forte deveriam entrar na ficha técnica da produção - assim como as cobras.

"O medo das cobras, que sempre tinha. Besteirinha, coisa de cinco cobras por dia. E as muriçocas, que elas têm o horário delas e temos que respeitar. Elas não ajudaram muito, só atrapalharam, então saíram do crédito. Fora isso, foi um dia muito gostoso, muito produtivo e eficiente", falou Ivete.

Ivete tinha a ideia de graçass com os irmãos Melim, dupla que conheceu durante o Superstar da Rede Globo. Mas a ideia foi abortada visando evitar aglomerações desnecessárias. "É um cenário que representa esse lugar de solidão, mas também de conforto, amor e carinho", afirmou.

Carnaval

Ivete conta que nunca na vida passou seis meses direto em casa e aprendeu a ser presente para a sua família de outras maneiras que não as convencionais. Agora, ela conta que tem uma "rotina doméstica mais fluida" e está aproveitando esse período. No entanto, existe a saudade do palco e ela promete que vai lançar música durante o período do carnaval, mesmo que a festa não aconteça em seu período clássico, nos primeiros meses do ano.

Ivete entende que o entretenimento vai demorar a ser restabelecido, um dos últimos a retornar em sua plenitude já que é um setor que depende de aglomerações para exisitir.

Mesmo assim, Ivete vai lançar a sua música do carnaval como uma forma de mostrar aos deuses da festa momesca que seus foliões estão só aguardando a hora certa de aparecer e, também, para não enlouquecer.

"Acho que enlouqueço [se não lançar uma música de carnaval], vou fazer nem que seja para dançar na sala de casa", apontou a cantora.

Confira o clipe de Dura Na Queda: