Associação de Hotéis estima pico de 100% de ocupação durante o Carnaval

A retomada do Carnaval de Salvador, após dois anos de suspensão em função da pandemia da covid-19, deverá garantir à capital baiana 100% de ocupação hoteleira no período da folia de momo. A projeção é da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Regional Bahia (ABIH-BA). Segundo a entidade, a procura por acomodação na capital encontra-se bastante aquecida, com taxas de ocupação semelhantes às observadas no verão de 2019. O número de passageiros também vem crescendo substancialmente no aeroporto de Salvador.

“Para o Carnaval, as expectativas são boas. A gente espera uma média de ocupação em torno de 95%, chegando a pico de 100% na média de ocupação em alguns dias da festa, sobretudo nos principais hotéis da cidade, então temos essa estimativa de que a cidade esteja completamente cheia no período”, afirma Luciano Lopes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Regional Bahia (ABIH-BA).

O aquecimento do setor também foi observado no feriado do Ano Novo, com crescimento da busca por hospedagem em hotéis próximos a Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, local onde acontece o Festival Virada Salvador.

Lopes destaca que a busca por hospedagem no verão tem se intensificado. “Esperamos ter, na alta estação, período que vai de dezembro a fevereiro, pelo menos, a mesma taxa de ocupação do período pré-pandemia, com uma média em torno de 70%”, diz.

A estimativa da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) é que a receita turística gire em torno de R$5 bilhões. Além disso, a expectativa do órgão é de que a cidade receba aproximadamente 3 milhões de turistas no período.

Reaquecimento – Para o ano de 2023, o setor hoteleiro espera um desempenho igual ou superior aos obtidos antes da pandemia, potencializado pelo turismo de negócios com a confirmação de inúmeros eventos na cidade. “Já tivemos muitos eventos no novo Centro de Convenções em 2022 e para esse ano de 2023 há mais de 60 eventos confirmados na cidade. Então a expectativa é muito boa, porque a gente volta a ter um turismo de negócios muito aquecido, que, juntamente com o turismo de lazer, esperamos que proporcione esse bom desempenho”, completa Lopes.

Segundo ele, um dos fatores que podem contribuir com a melhora dos índices de ocupação na cidade é a redução do preço das passagens aéreas, que atualmente está bastante elevado, além da retomada dos voos nacionais e principalmente internacionais vindos dos principais polos emissores, como Portugal, Espanha, Argentina e Uruguai.