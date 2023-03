Associação de Jovens Empreendedores da Bahia empossa primeira gestão totalmente feminina

Pela primeira vez em 17 anos de história, a Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (Aje) possui uma gestão formada apenas por mulheres. Pelos próximos dois anos, Alana Sales ocupará a cadeira da presidência, Alana Elias ocupará o posto da vice-presidência e Jaqueline Oliveira estará à frente da diretoria administrativa-financeira da entidade.

A Aje é uma associação civil sem fins lucrativos que iniciou sua jornada em 2006. O grupo trabalha de maneira voluntária para fomentar e desenvolver os novos negócios no mercado de empreendedorismo baiano. Para dar seguimento a esta missão, as novas gestoras foram empossadas nesta quarta-feira (29), durante uma cerimônia realizada na Câmara de Vereadores de Salvador, na Praça Thomé de Souza, no Centro Histórico da cidade.

O evento aconteceu nesta quarta-feira, 29, no mesmo dia em que se celebra o aniversário de 474 anos de Salvador. A cerimônia foi aberta pelo grupo percussivo Os Percusseiros e pela poeta Patrícia de Jesus. Os três percussionistas que formam o grupo apresentaram um solo de tambores e Patrícia recitou uma poesia sobre o protagonismo das mulheres negras.

Além de ser a primeira mulher presidente da Aje, Alana Sales também é a primeira mulher negra no cargo, fato que ela fez questão de destacar no seu discurso. Dezenas de pessoas compareceram à sala de votações da Câmara dos Vereadores de Salvador para ouvi-la.

"’Quando a mulher preta se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela’. Essa é uma frase marcante e potente de Angela Davis ao trazer para o centro da discussão o desenvolvimento de mulheres e de pessoas negras. Isso tudo diz muito sobre o que eu quero gerar pelos próximos dois anos na gestão da Aje: transformação social e econômica no estado", declarou Alana Sales.

Os convidados também se emocionaram com a fala de Jaqueline Oliveira, a nova diretora administrativa-financeira da Aje. Ela começou o seu discurso confessando a própria timidez, para justificar a escolha de iniciar a fala contando uma história. Para a surpresa de todos os presentes, tratava-se da história real da norte-americana Rosa Parks.

Rosa se tornou um símbolo da luta contra o preconceito racial ao se recusar a levantar de um assento em um ônibus para dar lugar a um homem branco, na época em que nos Estados Unidos as pessoas negras tinham seus direitos negados.

“Estamos escrevendo a história do futuro. Somos inspiração. Que tipo de inspiração você quer ser? Eu quero que minha filha olhe para mim no futuro e diga, além de te amo, obrigada. Porque a minha mãe também está ali e eu posso dizer: ‘obrigada. Gratidão, eu não seria quem eu sou sem você’, disse Jaqueline Oliveira, sendo aplaudida de pé pela plateia.

Compartilhando da mesma emoção da plateia, a nova vice-presidente da Aje, Alana Elias, deixou os dados que pretendia apresentar de lado, para falar da alegria por viver aquele momento. “Estou muito feliz de estar aqui hoje. E, para além da nossa posição de compor uma diretoria 100% feminina, eu já estive do outro lado, sonhando com isso. Que a gente possa construir um degrau muito mais alto para que as mulheres que vierem depois de nós, vejam mais além”, disse.

*Com a orientação da subeditora Fernanda Varela