Associação de Magistrados da Bahia empossa novo presidente

O desembargador Julio Travessa foi empossado presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB em uma solenidade realizada no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, nesta sexta-feira (3) . Na ocasião também foram empossados os membros da nova Mesa Diretoria da associação, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.

Julio Cezar Lemos Travessa foi nomeado em novembro de 2015 para uma vaga de desembargador do TJ-BA destinada ao quinto constitucional do Ministério Público. Ele ingressou no MP em 1991, tendo atuado como promotor de Justiça nas comarcas de Cotegipe, Santaluz, Ubaíra, Medeiros Neto e Paulo Afonso.

Foi promovido em 1995 para Salvador, onde atuou na Promotoria de Justiça de Execuções Penais, Juizado Especial Criminal, Central de Inquéritos, 8ª e 9ª Varas Criminais e na Vara de Tóxicos e Entorpecentes. Foi o primeiro coordenador do projeto ‘MP Vai às Ruas’, coordenou o Centro de Apoio Operacional Criminal (Caocrim), ocupou o cargo de promotor corregedor e assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça. Foi empossado como procurador de Justiça em setembro de 2013 e integrou o Conselho Superior do Ministério Público.

O novo presidente ressaltou que a data representa a “retomada do processo de abertura da Amab às grandes aspirações da magistratura baiana, principalmente para o exercício de direitos associativos basilares”. A chapa que garantiu a eleição de Travessa elegeu como bandeira a união da magistratura, com o propósito de fortalecer a classe, através do aprimoramento dos procedimentos administrativos.

O novo gestor se comprometeu ainda a colaborar com a Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) na tarefa de redução do acervo judiciário, através da realização de mutirões voltados ao impulso dos processos de tramitação padronizada.

Veja como fica a nova gestão da Associação de Magistrados da Bahia:

Presidente: desembargador Julio Cezar Travessa

1º Vice-Presidente: juiz Eldsamir da Silva Mascarenhas,

2ª Vice-Presidente: juíza Sirlei Caroline Santos (2ª vice-presidente)

3ª Vice-Presidente: desembargadora aposentada Luislinda Dias Valois

Conselho Deliberativo

Juiz Roberto Costa de Freitas Junior

Juiz Wagner Ribeiro Rodrigues

Juíza Renata Guimarães Firme

Juiz Euclides Ribeiro Arruda

Juiz Eduardo Ferreira Padilha

Juíza Márcia Simões Costa

Juiz Marcos Adriano Ledo

Juíza Luciana Amorim Hora

Juiz Davi Vilas Verde Guedes Neto

Juiz Leonardo Brito Pirajá de Oliveira.

Conselho Fiscal

Juiz Fabio Marx Saramago Pinheiro

Juiz José de Souza Brandão Netto

Juiz José Onofre Alves Júnior

Juiz Humberto José Marçal