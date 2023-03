Associação de Magistrados do Trabalho e Cimatec realizam evento sobre internet das coisas em Salvador

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), que representa os juízes da área, realizará a partir de quarta-feira (22), um evento nacional, no Senai Cimatec, no bairro de Itapuã, para discutir o impacto das novas tecnologias no mundo jurídico e no mercado de trabalho.

A iniciativa faz parte da 3ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho e seguirá até sexta-feira (24). É a primeira vez que o encontro acontece em Salvador. Com o tema central “A internet das coisas, direitos dos humanos”, a programação inclui painéis, debates e lançamento de livros e será transmitida pelo Youtube da Anamatra.

Os painéis também buscam refletir sobre os impactos das novas tecnologias no mercado de trabalho, motivadas também pela acentuada automação e utilização da inteligência artificial, ainda difíceis de mensurar, como destaca o diretor de Formação e Cultura da Anamatra e juiz Marcus Barberino.

Programação

Quarta-feira (22)

18h30 - Cine debate - documentário "GIG - a Uberização do Trabalho" Senai Cimatec

21h - Jantar de abertura Mistura Restaurante

17h - Solenidade de abertura

Quinta-feira (23)

09h - Painel sobre plataformas digitais existentes Senai Cimatec

11h - Início dos Debates

13h30 - Comissão 1 - Os direitos sociais dos trabalhadores na plataforma Senai Cimatec

13h30 - Comissões 2-3 (UNIFICADAS) - Sociedade digital, meio ambiente do trabalho e LGPD 13h30 - Comissões 4-5 (UNIFICADAS): Acesso à Justiça e provas digitais

Sexta-feira (24)

08h - Lançamento coletivo de livros

09h - Plenária Senai Cimatec