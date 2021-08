Associações protestam contra três casos de censura prévias a reportagens

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgaram nota nesta quinta-feira (26) protestando contra decisões judiciais de censura prévia da Justiça brasileira a publicações de órgãos de imprensa no Brasil. Três casos do tipo aconteceram nesta semana. As decisões estão "em total desacordo com o que determina a Constituição", diz a nota.

O primeiro caso foi uma reportagem da RBS TV a respeito da delação premiada ao Ministério Público. O segundo trata de uma matéria da revista Piauí sobre a investigação de assédio sexual contra o ator Marcius Melhem. Por fim, houve um caso com o jornal O Globo, que teve impedida a publicação de uma reportagem sobre movimentação financeirasuspeita investigada pela CPI da Covid.

"A censura prévia judicial não distingue o tipo de meio de comunicação – televisão, revista e jornal – e tem em comum o fato de privar os cidadãos do direito de serem livremente informados. É lamentável que há tantos anos a censura prévia se repita em nosso país, partindo exatamente do Poder Judiciário, responsável pelo cumprimento das leis", dizem as associações.

Na nota, as associações dizem ainda que esperam que esses atos de censura sem revertidos por outras instâncias judiciais, mas que mesmo se isso ocorrer o efeito danoso já foi provocado.