Asteroide de 1,3 km de diâmetro passará 'próximo' da Terra; veja quando

A agência espacial americana (Nasa) está monitorando um grande asteroide que passará perto da Terra entre a noite desta quarta-feira, 15, e a madrugada desta quinta, 16. Chamado oficialmente de 199145 (2005 YY128), ele fará sua aproximação, mas a uma distância 12 vezes maior que a Lua, a 4,6 milhões de quilômetros.



"Estamos rastreando o asteroide 199145 (2005 YY128) e conhecemos sua órbita, Não há ameaça de impacto (com a Terra)", informou a Nasa Asteroid Watch em rede social.



Pertencente ao grupo Apollo, o corpo rochoso tem aproximadamente 1,3 km de diâmetro. Embora seja classificado como potencialmente perigoso, em razão da passagem próxima à Terra, não há risco de colisão.



"Terá um encontro relativamente próximo e obviamente seguro com nosso planeta", disse o Virtual Telescope Project, referência na cobertura e compartilhamento em tempo real dos principais fenômenos celestes.



Treino para salvar o planeta

Em outubro do ano passado, a Nasa lançou com sucesso mais uma fase da missão Dart (em inglês: Teste de Redirecionamento de Duplo Asteroide) para desviar o curso de um asteroide de 160 metros em um "treinamento" para salvar a Terra em futuras ameaças.



"Todos nós temos uma responsabilidade de protegermos nosso planeta. Afinal, ele é o único que temos", disse Bill Nelson, administrador da agência, na ocasião. "Essa missão mostra que a Nasa está tentando ficar pronta para o que quer que o universo jogue na nossa direção."