Astrid Fontenelle fala sobre polarização em live: 'Tenho exercitado a escuta'

A apresentadora Astrid Fontenelle comentou nesta quinta-feira (17), durante live promovida pelo Alô Alô Bahia (@sitealoalobahia), sobre o clima de polarização na política e na sociedade que tomou conta do país nos últimos anos.



"Tenho cada vez mais procurado melhorar enquanto comunicadora no meio dessa polarização. Não é na raiva, no grito, incentivando essa polarização, que vou ganhar nada. Tenho a sensação de que muito dessa polarização é de gente que não se sentiu ouvida nos últimos anos. Tenho procurado exercitar a escuta", afirmou.



Ela também falou que abriu este ano o seu canal na YouTube e tem procurado dar vazão a mais saber e ao diálogo. Ela ainda revelou ser amiga do padre Júlio Lancellotti, conhecido pelo seu trabalho de apoio às pessoas mais necessitadas e, atualmente, é coordenador da Pastoral do Povo.



“Ele me ensinou muito questões de presídio feminino, por exemplo. Estou com ele, dando dinheiro para as campanhas, roupas, dividindo os alimentos que ganho, presentes. É um homem, ser humano, precisa de carinho", disse.

