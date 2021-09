Astrid Fontenelle recebe presente de Juliette e abandona em uma praça

No início do mês de setembro, a ex-BBB Juliette Freire lançou seu primeiro EP com músicas originais, e, como estratégia de divulgação, enviou presentes para algumas pessoas selecionadas. A apresentadora Astrid Fontenelle foi uma das contempladas, mas fez pouco caso do conteúdo da caixa que recebeu.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Astrid faz uma avaliação um pouco dura do presente. “Tem essa foto, tem uma camiseta, tem porta-copos com várias frases da Juliette. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou deixar em uma praça”, declarou.

Quando você não gosta do recebido kkk pic.twitter.com/MbAi5RgFtf — TOMMY LOVE #ForaBolsonaro (@DJTommyLove) September 24, 2021

Ainda na publicação, ela afirmou que deveria ter muitos fãs da ganhadora do Big Brother que poderiam querer a caixa, e, por isso, decidiu deixá-la em um banco de praça. Ela cumpriu a promessa e deixou o presente abandonado em uma praça. Do seu apartamento, ela filmou as pessoas passando pela caixa. "Já tem mais de uma hora que o pacotinho tá lá".

No entanto, os cactos, como são chamados os fãs de Juliette, não gostaram nem um pouco da “doação”. “O desprezo da Astrid Fontenelle pela Ju sempre foi óbvio. Ela acaba de provar isso para quem quis fingir que não notou”, afirmou uma internauta. “Achei bem desrespeitoso da parte dela”, disse outra.

Alguns até destacaram que ela só se desfez dos itens personalizados, guardando para si as cervejas, maquiagem e caixinha de som que vieram dentro da caixa de divulgação do EP.

Após a repercussão, Astrid voltou ao Instagram para se defender dos ataques que recebeu.

Astrid se justifica por abandonar presente na praça - Foto: Reprodução/Redes Sociais

“Tem gente que não tem humor para entender. Não é nem humor, é sensibilidade. Eu ganhei faz um tempão uma caixa cheia de coisas da Juliette para divulgar as novas música”, contou.

Ela ainda explicou que ficou com os itens mais importantes e decidiu presentear o restante. “Como eu já tenho muita coisa, ganho muita coisa, dessa vez, esse tipo de presente, eu poderia dividir com os fãs. Fiz uma graça, fiz um carinho, só isso.”

No Twitter, Juliette respondeu: “Amores, eu achei legal a iniciativa da Astrid Fontenelle em fazer tipo uma caça ao tesouro.”

A apresentadora do Saia Justa, do canal GNT, já recebeu Juliette em seu programa, em maio deste ano. Na época, Astrid se disse encantada pela paraibana.