Astro da NBA é multado após gestos obscenos para a torcida rival

Kyrie Irving deixou o Boston Celtics há dois anos, mas a volta para o TD Garden nunca é amigável. E não foi diferente no fim de semana, quando o armador do Brooklyn Nets esteve na arena para o primeiro jogo da série de playoffs entre as equipes. Ele fez gestos obscenos para a torcida rival e, agora, será multado pela NBA.

Nesta terça-feira (19), a liga anunciou que o atleta será punido em 50 mil dólares (cerca de 233 mil reais) pela reação. Em respostas às vaias que recebeu dos torcedores dos Celtics, o astro mostrou o dedo do meio, fez sinal de choro e fez comentários ofensivos várias vezes durante a partida.

As falas e ações do armador do Nets foram registradas em vídeo. Além das ações na quadra, ele também foi flagrado respondendo às provocações nos bastidores. Em uma gravação, é possível ouvir alguém dizer “Kyrie, você é uma m****”. O armador, por sua vez, fala: “Chupa meu p**, vad**”.

O armador jogou na franquia de Boston por duas temporadas: 2017-2018 e 2018-2019. Mas teve problemas de relacionamento e saiu brigado, direto para os Nets. Os torcedores não esquecem e sempre pegam no pé do camisa 11. Na entrevista coletiva após o jogo, ele se defendeu após os gestos.

"Não é nada novo. Quando eu vier jogar aqui nesse ginásio será assim. Mas a mesma energia que eles têm para mim, eu terei para eles. Eu não quero atacar todos os fãs de Boston, mas quando pessoas começam a gritar m**** para você, todas essas coisas, há um limite suportável enquanto competidor", afirmou.

"Esperam que sejamos dóceis e humildes. Nah, f***-** isso, estamos nos playoffs. Vale tudo. Isso é o que é", completou o astro.

Os Celtics venceram a partida por 115 x 114, com uma bola decisiva de Jayson Tatum no estouro do cronômetro. Apesar da derrota dos Nets, Irving foi um dos protagonistas e anotou 39 pontos e seis assistências. Os times voltam a se enfrentar no TD Garden nesta quarta-feira (20), às 20h. Depois, serão dois jogos no Barclays Center, em Nova York.