Astro da NFL revolta ao matar búfalo e mostrar coração: 'Sonho'

Campeão do Super Bowl, o jogador Derek Wolfe causou revolta na internet após realizar um 'sonho de criança': caçar e matar, a flechadas, um enorme búfalo de 900kg. O defensor do Baltimore Ravens postou imagens do animal morto e, não satisfeito, ainda posou com o coração do bicho.

"Foram duas flechas para derrubar essa fera de 2.000 libras. Um sonho de infância se tornou realidade para mim", escreveu. Veja as imagens no fim (conteúdo sensível).

A comemoração de Derek, que venceu o Super Bowl em 2016 com o Denver Broncos, não caiu bem entre os fãs. Ele desativou os comentários da publicação, mas não impediu que muitas pessoas usassem as redes sociais para protestos contra ele.

"É um assassinato sem sentido”, escreveu um usuário no Twitter. “Que esporte de merda. Matando um búfalo apenas por diversão.”, disse outro. "Que tipo de infância alguém tem num lugar onde esse (matar animais) é o sonho de toda a vida?", questionou um terceiro.