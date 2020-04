Astro da NFL, Tom Brady fura quarentena e é retirado de parque

Tampa mayor Jane Castor said today that Tom Brady was cited for working out in a closed downtown #Tampa park. Castor name dropped #TB12 on a joint #COVID19 update with St. Pete mayor Rick Kriseman. #TampaBay #Bucs #GoBucs #TomBrady #TBinTB #NFL #SocialDistancing pic.twitter.com/sZCKGHDvzN

Ganhador de seis Super Bowls, Brady foi contratado recentemente pelo Tampa Bay Buccaneers. Após o incidente, o governo municipal do local pediu desculpas ao astro, pelo Twitter:

"Desculpe, Tom Brady! Nosso Tampa Parques e Recreação mal pode esperar para recebê-lo junto com toda a nossa comunidade com sorrisos largos - até lá, siga seguro, siga em casa o quanto puder para nos ajudar a achatar a curva".

Um administrador da Universidade da Flórida, Chip Howard, também comentou sobre o caso na rede social - e fez o convite para Brady usar o Estádio Ben Griffith Hill, que é da instituição.

"Hey, Tom Brady, se precisar de um lugar para treinar, #TheSwamp (o estádio) está aberto diariamente", escreveu Chip.

Hey @TomBrady if you need a place to workout #TheSwamp is open every day. Just a short ride up I-75! #Gainesville #Gators. Come on up.