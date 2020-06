Astro de Bollywood é encontrado morto em casa, na Índia, aos 34 anos

O cinema indiano está de luto. O ator Sushant Singh Rajput foi encontrado morto neste domingo (14), em sua casa, no subúrbio de Mumbai. O artista era apontado como o maior astro de Bollywood e tinha 34 anos.

"Dói em nós compartilhar que Sushant Singh Rajput não esteja mais entre nós. Pedimos aos fãs que mantenham os pensamentos, celebrem a sua vida e o seu trabalho como fizeram até hoje. Pedimos a compreensão da mídia para nos ajudarem a manter a privacidade neste momento de luto", disse um porta-voz do ator, em nota.

Segundo a polícia de Mumbai, uma investigação vai apurar o caso, mas as autoridades locais trabalham com a hipótese de suicídio. De acordo com a imprensa local, o corpo de Rajput foi achado pendurado no teto da casa.

A morte do ator chocou a Índia. Vários nomes importantes prestaram homenagens nas redes sociais, incluindo o primeiro-ministro do país, Narendra Modi.

"Um jovem e brilhante ator que parte cedo demais. Ele se destacou na TV e nos filmes. Sua ascensão no mundo do entretenimento inspirou muitos e ele deixa para trás várias performances memoráveis. Chocado com sua morte. Meus pensamentos estão com sua família e fãs", escreveu Modi, no Twitter.

Rajput iniciou sua carreira na televisão. Em 2013, fez sua estreia em Bollywood, com o filme Kai Po Che!. Em 2017, foi premiado como melhor ator no Festival de Cinema Indiano de Melbourne, pelo seu trabalho na cinebiografia M.S. Dhoni: The Untold Story. Na produção, ele interpretou a estrela indiana de críquete Mahendra Singh Dhoni.

O ator esteve, ao todo, em 10 filmes já lançados. O décimo primeiro é o remake do sucesso de Hollywood A Culpa é das Estrelas, que estava programado para ser lançado neste ano mas, por causa da pandemia do novo coronavírus, foi adiado para 2021. A produção norte-americana é dirigida por Josh Boone, baseada no livro de de John Green e estrelada por Shailene Woodley e Ansel Elgort.

"Isso é tão chocante. Um talento maravilhoso. RIP, Sushant”, disse o ator Abhishek Bachchan, no Twitter. "Honestamente, essa notícia me deixou chocado e sem palavras", postou Akshay Kumar, colega de profissão. "Não consigo acreditar nisso… É chocante… Um belo ator e um bom amigo… É desanimador", publicou o ator Nawazuddin Siddiqui.