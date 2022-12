Astro do Marrocos, Ziyech doa todo salário que recebe na seleção

Principal estrela da seleção do Marrocos, o meia Ziyech tem demonstrado generosidade fora de campo. Desde 2015 o jogador doa todo o salário que recebe na seleção do seu país.

A revelação foi feita pelo professor Khaled Beydoun, da Universidade Estadual de Wayne, nos Estados Unidos. De acordo com ele, o jogador repassa os valores que recebe para famílias pobres do Marrocos e funcionários da Seleção.

Hakim Ziyech nasceu na Holanda, filho de pais imigrantes, mas decidiu defender o Marrocos. Ele passou pelo Ajax antes de chegar ao Chelsea, clube que defende atualmente.

Na Copa do Mundo do Catar, o meia fez história ao ajudar o Marrocos a eliminar Portugal e se tornar a primeira seleção africana classificada para a semifinal do Mundial. O objetivo agora é ir mais longe e chegar na decisão. Nesta quarta-feira (14), o Marrocos encara a França em jogo decisivo.