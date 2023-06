Astro do UFC, McGregor é acusado de estupro durante finais da NBA

Ex-campeão do UFC, Conor McGregor foi acusado de estuprar uma mulher durante as finais da NBA. O episódio teria acontecido no banheiro da arena Kaseya Center, em Miami, na Flórida, durante o jogo 4 entre Denver Nuggets e Miami Heat, disputado na última sexta-feira (9). As informações foram divulgadas pelo site TMZ.

A reportagem afirma que a suposta vítima fez uma notificação extrajudicial através de seu advogado, Ariel Mitchell. De acordo com o documento, um segurança do lutador teria levado a mulher para o banheiro da arena, após o término da partida. No local, McGregor teria a prendido e agredido.

"O segurança se recusou a deixar (a mulher) sair ou permitir que qualquer outra pessoa, incluindo sua amiga, entrasse no banheiro. Eles então afirmaram que McGregor saiu de uma cabine para deficientes naquele banheiro e 'enfiou a língua na boca da vítima e a beijou agressivamente", afirma a notificação, segundo o TMZ. O documento foi enviado para McGregor, a NBA e o Miami Heat, que administra a arena.

De acordo com o relato, o ex-campeão de UFC teria forçado a suposta vítima a fazer sexo oral nele. A mulher teria conseguido escapar após dar repetidas cotoveladas em McGregor, deixando uma bolsa para trás.

O TMZ afirma que a jovem denunciou o caso às autoridades locais no domingo (11). Segundo a reportagem, a mulher quer ser indenizada pela NBA, pelo Miami Heat e por McGregor, na forma de acordos, em vez de levar o assunto aos tribunais.

O lutador nega as acusações. Representantes do ex-campeão emitiram comunicado onde declaram que as acusações são falsas e que McGregor “não será intimidado”. O irlandês afirma que esteve próximo da quadra durante todo o jogo.

O UFC também emitiu nota: "A organização está ciente das alegações recentes sobre Conor McGregor e vai continuar a reunir detalhes adicionais sobre o incidente. O UFC vai permitir o processo legal a se desenrolar antes de fazer comunicados adicionais".

O Miami Heat se manifestou nas redes sociais. "Estamos cientes das acusações e estamos conduzindo uma investigação completa. Até a conclusão da investigação completa, vamos nos furtar de maiores comentários".