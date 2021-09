Astro do UFC se envolve em confusão com namorado de Megan Fox

Conor McGregor se envolveu em mais uma polêmica. Dessa vez, o ex-campeão do UFC se envolveu em uma confusão nos bastidores do MTV Video Music Awards (VMA), em Nova York e, por pouco, não foi para as vias de fato com o rapper Machine Gun Kelly.

O irlandês foi convidado pelo evento, realizado no último domingo (12), no Barclays Center, para entregar um dos prêmios da noite. Ainda no tapete vermelho, McGregor teria pedido para tirar uma foto com Machine, mas o rapper, segundo o portal TMZ, teria negado. O lutador ainda teria sido empurrado naquele momento, derrubando parte de sua bebida.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver McGregor jogando sua bebida no músico, supostamente em reação ao ocorrido. Durante a confusão, os seguranças tiveram que intervir para que a briga não ocorresse de fato, com ambos sendo contidos.

Why is Conor trying to fight Machine Gun Kelly at the VMA awards. ???????????????? pic.twitter.com/MoN9qa9guU — Jason Williams (@jasoneg33) September 13, 2021 Conor McGregor throws a drink at MGK on the red carpet (via ig:laurademytrk) pic.twitter.com/H0naCNbMta — Barstool Sports (@barstoolsports) September 13, 2021

A atriz Megan Fox, namorada de Machine, foi retirada e protegida por outras pessoas da organização. Logo em seguida, o músico foi levado para junto dela.

McGregor compareceu à premiação usando uma bengala, já que se recupera da fratura na perna sofrida no combate contra Dustin Poirier, em julho deste ano, no UFC 264. Ele estava acompanhado de sua esposa, Dee Devlin.

Após a confusão, o lutador falou sobre o ocorrido em entrevista ao programa Entertainment Tonight e deu sua versão dos fatos.

"Nada aconteceu comigo. Eu só luto com lutadores de verdade. Pessoas que realmente lutam. Eu certamente não luto contra os pequenos rappers brancos do Vanilla Ice. Eu nem conheço o cara. Eu não sei nada sobre ele, a não ser que ele está com Megan Fox”, disparou Conor.

Mesmo com toda a confusão, McGregor e Machine Gun Kelly participaram normalmente da premiação. O lutador foi o responsável por entregar o prêmio de "Artista do Ano" a Justin Bieber, enquanto o rapper foi uma das atrações musicais da noite.

O Barclays Center, onde ocorreu o VMA (e a discussão), aliás, é um 'velho conhecido' do lutador. Foi lá que o irlandês protagonizou uma das cenas mais infames de sua trajetória.

Em 2018, McGregor invadiu o local, onde o ‘media day’ do UFC 223 estava sendo realizado, e partiu para cima do veículo onde estava o russo Khabib Nurmagomedov, futuro rival e desafeto. Causou tumulto, lançou objetos no ônibus e quebrou uma janela, causando lesões em alguns dos ocupantes.