Astro do UFC tem dia de herói e desarma atirador em restaurante

Por pouco, uma tragédia não acontecia em um restaurante japonês nos Estados Unidos. Um homem abriu fogo no estabelecimento, localizado na cidade de Houston, no Texas, mas o episódio acabou sem vítimas graças a uma ação rápida de Kevin Holland, peso-meio-médio do UFC.

Segundo os relatos iniciais, o homem começou a disparar por volta das 23h30 da última segunda-feira (14), no RA Sushi. No momento, o local tinha cerca de 40 a 50 clientes, entre eles Holland e Patrick Robinson, seu parceiro de treinos. Quando perceberam a ação do atirador, os dois interviram.

"Você ouve um barulho, e então todo mundo começa a se abaixar. Todo mundo abaixou. Em seguida, eu e meu amigo corremos até o atirador, o derrubamos, o estrangulamos, pegamos a arma dele e então ligamos para a polícia. A polícia veio e o prendeu", disse Robinson, em entrevista à NBC.

Holland não quis dar entrevistas, mas comentou o fato em suas redes sociais. "Eu costumo rir quando as coisas não são engraçadas. Eu sorrio quando deveria franzir a testa. Super abençoado e grato por ver hoje. Beije suas crianças, abrace sua família e trate qualquer pessoa com carinho. Você nunca sabe quando um filho da mãe pode estar passando", falou.

De acordo com a NBC, a polícia identificou o suspeito, um homem de 24 anos. Ele estava com entorpecentes no momento da prisão, e era procurado por não comparecer ao tribunal por uma acusação de dano criminal. Ele será acusado de posse de arma roubada e disparo de arma de fogo.

Essa não foi a primeira vez que Holland interviu em uma ação criminosa. Em outubro do ano passado, o americano perseguiu um suspeito de roubar um carro e o imobilizou até a chegada da polícia.

O lutador, aliás, esteve em ação no octógono na madrugada do dia 6 de março, pelo UFC 272, em Las Vegas. Ele estreou na divisão peso-meio-médio, de até 77kg, e venceu o brasileiro Alex Cowboy.