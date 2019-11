Astros das séries La Casa de Papel e Esquadrão 6 vêm ao Brasil

Por meio de um trailer fake postado nas redes sociais, a Netflix revelou hoje suas principais atrações para a CCXP 2019. Estrelas de La Casa de Papel e do novo filme de Michael Bay, Esquadrão 6, vão se juntar aos painéis no dia 8 de dezembro, em um domingo repleto de ação no maior festival de cultura pop do Brasil. O anúncio também destaca um elemento surpresa que pode ser esperado na mesma data.

La Casa de Papel chega ao evento este ano com um painel que reunirá os atores que deram vida a alguns dos personagens mais queridos deste fenômeno mundial: Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairóbi), Darko Peric (Helsinque), Rodrigo de la Serna (Palermo) e Esther Acebo (Estocolmo). A série foi favorita na CCXP 2018, quando mais de seis mil fãs participaram de um assalto na Casa de La Moneda como parte da experiência do estande da Netflix.

Para os que buscam adrenalina, o Esquadrão 6 vai quebrar tudo com Ryan Reynolds e elenco. Michael Bay, a mente por trás das franquias Bad Boys, The Rock e Transformers, se juntará ao Esquadrão para apresentar um novo tipo de filme de ação.

No estande da Netflix, os fãs terão a chance de mergulhar no universo de algumas das séries e filmes mais queridos e surpreendentes de 2019. Para saber mais, fique ligado e siga nossas redes.