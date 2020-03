Astros do futebol vão disputar a 'Quarentena League' no FIFA 20

Astros do futebol italiano, incluindo os campeões mundiais Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro e Marco Materazzi, além de Mario Balotelli, Ciro Immobile e o brasileiro Lyanco, vão disputar um torneio de futebol. No mundo virtual. Para entreter os fãs de futebol do país, que passa por um isolamento, o programa El Iene, do canal Itália 1, está organizando um torneio no FIFA 20.

Batizada de Quarentena League, a competição começará nesta quinta-feira (19) e seguirá até segunda-feira (23), quando acontecerá a grande final. Além de ajudar a entreter os italianos, a competição ajudará a arrecadar fundos para o Hospital Bergamo.

"Convocamos os maiores jogadores para o primeiro torneio de futebol online! Primeira regra para jogar: ficar dentro de casa. Eles competirão em chinelos de suas salas de estar e todos poderão segui-los ao vivo", disse o perfil do El Iene em anúncio oficial.

Si inizia mercoledì con i sorteggi in collegamento con casa Marcuzzi e casa Savino ???? #quarantenaleaguehttps://t.co/YxhnkltLAi — Le Iene (@redazioneiene) March 16, 2020

Estão confirmados até agora: Mario Balotelli, Marco Materazzi, Fabio e Paolo Cannavaro, Ciro Immobile, Andrea Pirlo, Ciro Ferrara, Massimo Oddo, Sandro Tonali, Bernardo Corradi, Luca Pellegrini, Enock Balotelli, Lyanco, Cristian Zaccardo, Davide Zappacosta, Armando Izzo, Andrea Petagna, Alessio Cerci, Enrico Brignola, Sebastiano Esposito, Adjapong, Javier Pastore, Claud Adjapong, Gonzalo Villar, Federico Chiesa, Andrea Bertolacci, Mohamed Fares, Moise Kean, Domenico Berardi, Mattia Zaccagni, Gianluigi Donnarumma, Dusan Vlahovic.

No último fim de semana, o FIFA 20 foi palco de outra partida entre jogadores profissionais do mundo real: um duelo entre o Real Betis e o Sevilla.