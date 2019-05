Atacante argentino posa para ensaio sensual com a esposa

O relacionamento entre o atacante argentino Mauro Icardi e a modelo Wanda Nara é um dos mais polêmicos de todo o mundo do futebol. A novela envolve outro atacante argentino, Máxi López, que hoje defende o Vasco e era casado com a modelo antes de iniciar o relacionamento com Icardi, que joga pela Inter de Milão. Na verdade, o início do relacionamento dos dois não foi antes do final do casamento entre Máxi e Wanda: Icardi deu uma de “amigo fura-olho” e foi o pivô de uma traição no casamento.

O casal gosta de um fuzuê e nesta sexta-feira (3) lançaram mais uma novidade ao posarem juntos para um ensaio fotográfico bem sensual que foi publicado nas redes sociais de Wanda Nara.

Ao todo foram nove fotos publicadas. Nas três primeiras o casal utiliza um carro de luxo como elemento cênico. Nas outras seis fotos é que a coisa fica mais apimentada: o casal deixa os elegantes terno e vestido de lado e posam sem roupa, protegendo as partes íntimas com corpo do outro. Em mais de uma foto, Icardi aparece sem roupas. Já Wanda surgiu em duas fotos com a parte de cima do corpo descoberto.

As fotos repercutiram bastante e a própria Wanda Nara comemorou que o ensaio bateu um total de 27 milhões de visualizações no Instagram.

Confira galeria completa: