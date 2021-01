Atacante brasileiro morre em Portugal após parada cardiorrespiratória durante jogo

O Alverca, clube de futebol que disputa a quarta divisão do Campeonato Português, anunciou nesta quinta-feira (7) que o atacante brasileiro Alex Apolinário, de apenas 24 anos, não resistiu à parada cardiorrespiratória sofrida no último domingo (3) durante o jogo contra o União FC de Almeirim.

"Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã. O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário aos seus familiares. Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas", publicou o clube.

O jogador brasileiro passou mal dentro de campo, aos 27 minutos do primeiro tempo. Ele foi socorrido por uma ambulância e foi conduzido ao hospital logo após o acontecido. Ele permaneceu internado nos últimos dias, porém as consequências da parada cardiorrespiratória foram fatais.

Alex Apolinário nasceu em Ribeirão Preto, município do estado de São Paulo, e iniciou sua carreira nas divisões de base do Botafogo-SP. Ele também teve passagens pela base e pelo time principal do Cruzeiro, e também passou pelo Athletico Paranaense. Ele era atleta do Alverca desde 2019, clube em que fez 12 jogos e marcou três gols.