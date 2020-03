Atacante da Sampdoria, da Itália, é confirmado com coronavírus

O atacante Manolo Gabbiadini, da Sampdoria, testou positivo para o coronavírus Covid-19. De acordo com o clube, ele está com febre, mas no geral passa bem. A Sampdoria ainda informa que está tomando os procedimentos de isolamento do atleta recomendados.

Através do Twitter, o próprio jogador anunciou que contraiu a infecção. “Eu também testei positivo para coronavírus. Quero agradecer a todos que me escreveram, muitas mensagens já chegaram. Estou bem, não se preocupem. Sigam todas as regras, fiquem em casa e tudo se resolverá”, escreveu Gabbiadini.

O atacante tem 28 anos e esteve em campo contra o Hellas Verona no domingo (8). A partida ocorreu com portões fechados. Ele é o segundo jogador na Itália confirmado com o Covid-19. O primeiro foi o zagueiro Daniele Rugani, da Juventus.

Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà. ???? pic.twitter.com/YIa9knMAK8 — Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) March 12, 2020

A pandemia do novo coronavírus foi detectada em dezembro, na China, e já registrou 128 mil casos confirmados e mais de 4.500 mortos no mundo. A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12 mil infetados e 827 mortos, o que levou o governo a decretar a quarentena em todo o país. O Campeonato Italiano está suspenso.

A Sampdoria é uma equipe da cidade de Gênova, no norte do país, onde a situação é mais grave.