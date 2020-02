Atacante da Seleção, Bia Zaneratto troca a China pelo Palmeiras

O Palmeiras fechou a contratação da atacante Bia Zaneratto, de 26 anos. A jogadora estava no Wuhan Xinjiyuan, clube da cidade chinesa epicentro do coronavírus. Ela assinou com o Verdão até o dia 1º de junho, por empréstimo.

Bia é presença constante na Seleção Brasileira e foi convocada para as três últimas edições da Copa do Mundo feminina de futebol, em 2011, 2015 e 2019. Natural de Araraquara, interior de São Paulo, ela já teve passagem por Ferroviária, Santos, Bangu, Vitória das Tabocas, Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul) e Corinthians.

“Será uma honra defender o Palmeiras. Além da tradição que tem o clube, o projeto do futebol feminino aqui não para de crescer. Chego para somar em um elenco muito talentoso e, apesar de ser um empréstimo curto, sei do tamanho da responsabilidade que é vestir essa camisa. Farei o melhor para estar à altura e trazer alegrias para a torcida palmeirense”, afirmou Bia.

A atacante é a nona contratação do Verdão para 2020. Antes dela, o time se reforçou com a goleira Karen, a zagueira Agustina, as meio-campistas Angelina, Ary Borges e Stefany e as atacantes Ottilia e Monica.

