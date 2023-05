Atacante do Fla é investigado por suposta fraude para tirar CNH

O atacante Matheus França, do Flamengo, está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por suposta prática de falsidade ideológica no processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A informação é do site G1.

A investigação foi iniciada depois que o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do Rio de Janeiro mandou relatório sobre o jogador de 19 anos à Polícia Civil. De acordo com a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), o documento foi enviado na semana passada, e indica possível fraude nas aulas teóricas e práticas de França no ano passado.

Agentes da Divisão de Inteligência do Detran descobriram que o atacante teria participado das aulas teóricas em um período de 10 dias, entre 16 e 26 de junho de 2022. De acordo com as informações obtidas pelo órgão, algumas dessas aulas teriam ocorrido das 6h às 22h — ou seja, 16 horas seguidas de conteúdo. Elas teriam sido realizadas sempre com o mesmo instrutor, Clécio Luís Gilla da Silva.

Já as aulas práticas de direção teriam sido feitas por França entre os dias 2 e 12 de agosto de 2022, na Autoescola Palu, em Vargem Pequena. Elas teriam sido ministradas pelos instrutores Renato Silva Figueira e Marcia Ferreira da Costa. A questão é que, no dia 2 de agosto, o jogador estava em São Paulo, concentrado para o jogo do Flamengo contra o Corinthians, pelas quartas de final da Libertadores. O rubro-negro ganhou por 2x0.

O sistema do Detran ainda indicou que as digitais supostamente apresentadas pelo atleta para iniciar as aulas não foram aceitas automaticamente. Assim, tiveram que ser posteriormente registradas por um perito técnico.

Com isso, a Corregedoria do órgão solicitou uma captura de imagem das digitais usadas. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que irá apurar como foi feita essa coleta de dados biométricos.

Matheus França, de 19 anos, faz parte do elenco profissional do Flamengo desde o ano passado. Na atual temporada, ele participou de 21 jogos, e marcou dois gols.