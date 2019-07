Atacante do Grêmio vai passar por cirurgia e não enfrenta o Bahia

O Grêmio vai ter pelo menos um desfalque para enfrentar o Bahia, na próxima quarta-feira (17), às 19h15, na Fonte Nova, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante Felipe Vizeu vai passar por cirurgia no joelho esquerdo e ficará fora de ação pelos próximos dois meses.

Vizeu se machucou no empate por 1x1 entre Bahia e Grêmio, quarta-feira (10), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Ele entrou no segundo tempo do duelo e seis minutos depois deixou o campo, após se machucar em uma dividida com o zagueiro Lucas Fonseca. Felipe Vizeu sofreu ruptura dos ligamentos e o tempo de recuperação é de dois meses.

"Após a entorse no joelho esquerdo, o atleta Felipe Vizeu foi submetido a exames de imagem e foi constatada uma luxação patelar com ruptura do ligamento femoropatelar acrescida de uma lesão condral na região patelar. O atacante irá passar por uma artroscopia nos próximos dias", explicou o Grêmio em boletim médico.

Antes de encarar o tricolor baiano, o Grêmio recebe o Vasco, sábado (13), às 17h, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Esquadrão encara o Santos, às 19h, no estádio de Pituaçu.

O Bahia precisa vencer o time gaúcho para avançar às semifinais. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. O Grêmio classifica se ganhar.