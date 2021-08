Atacante do Internacional se envolve em acidente de trânsito

O atacante Paolo Guerrero, do Internacional, sofreu um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (18), no bairro Vila Nova, na zona sul de Porto Alegre.

O clube gaúcho informou que o atleta passa bem. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), de acordo com a polícia.

"O atleta Paolo Guerrero sofreu um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira. Seu veículo foi atingido por outro carro que perdeu o controle e invadiu a faixa contrária. Guerrero está bem e foi liberado do local após a chegada das autoridades e feitos os devidos registros do acidente", disse o Internacional.

Segundo a assessoria do atacante, Guerrero prestou socorro aos ocupantes do outro veículo e, depois, foi para casa. Na manhã desta quarta, o jogador participou do treino do time no CT do Parque Gigante.

Astro da seleção peruana, o atleta participou do último jogo do Inter, no domingo (15), e fechou o placar na vitória por 4x2 sobre o Fluminense. Foi o primeiro gol de Guerrero após 123 dias.