Atacante do Tottenham, Son aproveita coronavírus para iniciar serviço militar

O atacante sul-coreano Heung-min Son, do Tottenham, aproveitou que o futebol está parado na Inglaterra por conta do coronavírus para se apresentar em outro campo, o de treinamento Corpo de Fuzileiros Navais da Coreia do Sul para o início de seu serviço básico militar de três semanas.

Na Coreia do Sul, os homens precisam servir pelo período de dois anos, e o alistamento precisa ser concluído até que eles façam 27 anos - idade de Son. Para jogadores de futebol, é possível ganhar a isenção através de uma honraria expressiva para o país, fato que aconteceu para Son em 2018, quando ele conquistou os Jogos Asiáticos.

No entanto, mesmo com essa prerrogativa, ainda é necessário cumprir um pequeno período de quase um mês de serviço militar. A Coreia do Sul ainda está em guerra declarada com a do República Popular da Coreia, a do Norte, o que motiva a militarização do país.

Son estava originalmente programado para completar o serviço durante o verão europeu, mas devido a paralisação do futebol por causa do coronavírus, antecipou sua jornada.

Son foi enviado para os fuzileiros navais, o que significa um período de serviço mais curto, de apenas três semanas, em vez de um mês habitual. O Tottenham espera Son de volta à Inglaterra antes do final de maio.