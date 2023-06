Atacante Everaldo se envolve em acidente de carro na Via Parafuso

O atacante Everaldo, do Bahia, se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (14), na BA-535, mais conhecida como Via Parafuso.

O carro dirigido pelo atleta atropelou um cavalo na altura do KM 11, ficando destruído com o impacto. Apesar do acidente, Everaldo não teve ferimentos. Não há informação sobre o animal atingido.

Pelas redes sociais, o Bahia disse que o jogador passa bem e treina normalmente. Segundo o clube, depois de dois dias de folga, Everaldo resolveu ir direto do aeroporto para o CT para participar do treino.

No deslocamento para a Cidade Tricolor, que fica em Dias D'Ávila, "o atleta foi surpreendido por um cavalo na pista", o que causou o acidente.

O Bahia diz que o atacante passou por exames médicos e foi liberado para participar normalmente das atividades, que acontecem em preparação para o jogo contra o Palmeiras, quarta (21), na Arena Fonte Nova.

Bahia divulgou imagem do atleta no CT (Foto: Divulgação)