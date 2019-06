Atacante ex-Vitória é cortado da seleção da Bolívia

A seleção da Bolívia tem uma baixa para iniciar a disputa da Copa América, a partir dessa sexta-feira (14). O atacante Rodrigo Ramallo, com passagem pelo Vitória, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e acabou cortado do elenco nesta quarta-feira (12). A equipe adversária do Brasil na partida de abertura da competição já convocou como substituto o meia Ramiro Vaca, do The Strongest.



Ramallo continua a se recuperar da lesão ainda no Brasil. Nesta quarta-feira, ele foi ao treino do time com uma bota ortopédica. O atacante de 28 anos havia sido reserva nos últimos jogos do time, como no amistoso contra a França na semana passada. Como solução à baixa repentina, o técnico Eduardo Villegas resolveu apostar no jovem Ramiro Vaca, de 19 anos.



O substituto já está no Brasil e treina junto com o time para a partida de estreia. "Estou contente por integrar o elenco, mas triste pela situação. Ninguém quer ter espaço dessa maneira. Agora vou tentar fazer tudo corretamente e me esforçar para defender meu país", disse Vaca. Os bolivianos estão em São Paulo desde a última semana e fazem a reta final de preparação no CT da Barra Funda.



A equipe tem treinado em dois períodos, com a maior parte das atividades longe da imprensa. Na tarde dessa quinta-feira (13), o elenco vai ao estádio do Morumbi, onde realiza o treino de reconhecimento do gramado e fecha a preparação para enfrentar a seleção brasileira no jogo de abertura da Copa América, na sexta, às 21h30.



Depois de enfrentar o Brasil, a Bolívia viaja diretamente para o Rio de Janeiro, onde na terça-feira (18) joga pela segunda rodada da fase de grupos contra o Peru. O último compromisso da primeira fase será na cidade de Belo Horizonte, local do jogo contra a Venezuela.