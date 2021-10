Atacante ignora regra, troca jogo decisivo por casamento e é demitido

Afundado na zona de rebaixamento da segunda divisão do Campeonato Espanhol, o Leganés teve um importante jogo contra o Tenerife no fim de semana, em casa. O time tentava encerrar a sequência de quatro jogos sem vencer, e precisava de toda a ajuda possível. Mas o atacante Borja Garcés tinha outros planos.

O jogador de 22 anos deixou de se apresentar para a partida, e foi ao casamento do irmão. Borja, porém, não tinha autorização do clube para isso, já que seu pedido de dispensa foi recusado em face dos interesses do clube. Mesmo assim, o atacante decidiu ignorar as ordens e faltou ao jogo, realizado no sábado (23).

No fim, o Leganés perdeu do Tenerife por 2x1, e ampliou sua sequência negativa na luta contra a queda para a terceira divisão espanhola. Por causa da confusão, o técnico Asier Garitano decretou a saída de Borja, que está emprestado ao clube pelo Atlético de Madrid.

"Era um jogador de quem gostava, mas não aceito essa situação de absolutamente ninguém, seja em qual situação for. Este rapaz, enquanto eu estiver aqui, não voltará a vestir a camisa do Leganés", disse Garitano.

Nesta segunda-feira (25), o atacante publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas pela 'indisciplina'. "Quero pedir perdão a todos. Ao clube, ao treinador, ao corpo técnico, a meus companheiros e, de todo coração, aos torcedores", falou.