Atacante Jacaré aplica trote em jogadores da base do Bahia

O último treino do Bahia antes de pegar o Atlético de Alagoinhas, pelo Campeonato Baiano, foi marcado por descontração. Novatos no elenco, os jogadores que subiram da base passaram por um trote aplicado pelo atacante Vitor Jacaré.

Antes da atividade no CT Evaristo de Macedo, jogadores como Ryan, Patrick Verhon e Kennedy tiveram os cabelos cortados por Jacaré. O visual, no entanto, não ficou lá dos melhores.

Barbearia do CT tá ????

Trote nos novatos ???? pic.twitter.com/mcwsSvq0sx — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) January 17, 2023

Nas redes sociais, o Bahia postou vídeo do momento em que o trote foi aplicado. Os atletas tiveram que exibir o 'novo estilo' durante o treino do técnico Renato Paiva. Dos jogadores promovidos da base, apenas Ryan já estreou na temporada. Kennedy e Patrick ainda esperam a vez. Patrick, aliás, está no grupo desde a Série B do ano passado.

A partida entre Bahia e Atlético de Alagoinhas será nesta quarta-feira (18), às 21h30, na Fonte Nova.