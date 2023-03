Atacante Luciano Juba, do Sport, assina pré-contrato com o Bahia

O Bahia terá um rosto novo a partir do segundo semestre. O atacante Luciano Juba, hoje no Sport, assinou um pré-contrato com o Esquadrão. Como ele tem vínculo com o clube pernambucano até o dia 31 de agosto, deve chegar ao CT tricolor em setembro. A informação foi divulgada pelo site ge.

Aos 23 anos, o jogador é um dos grandes destaques do rubro-negro de Recife. Em 17 partidas disputadas, Juba já marcou nove gols e deu oito assistências.

Com boas atuações, ele despertou interesse de vários times, como Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Enquanto isso, estavas planos da diretoria do Sport e do técnico Enderson Moreira. Mas a renovação de contrato não teve sucesso. Assim, o Bahia ganhou a concorrência e fechou o pré-contrato.

A assinatura, porém, não assegura a utilização de Juba pelo Esquadrão. Isso porque a segunda janela de transferências no Brasil começa no dia 3 de julho e vai até 2 de agosto - portanto, fecha antes do vínculo do atacante encerrar com o Sport.

Formado na Ilha do Retiro, o jogador chegou ao clube em 2018, vindo do Serra Talhada. Ele está no profissional rubro-negro em definitivo desde 2020.