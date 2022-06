Atacante Ronaldo deixa o Bahia e acerta com clube da Europa

O atacante Ronaldo não faz mais parte do elenco do Bahia. O jogador de 21 anos deixou o tricolor e vai defender o Levski Sofia, da Bulgária. Na despedida, ele agradeceu a oportunidade recebida no Esquadrão.

"Serei eternamente grato por cada momento que vivi nesse clube, o Bahia se tornou uma família. Sucesso a essa torcida apaixonada na caminhada rumo à elite do futebol brasileiro. Estarei na torcida. Muito obrigado!", disse.

Ronaldo tinha contrato com o Bahia apenas até o fim de novembro. No acordo para a transferência, o tricolor ficará com 20% dos direitos econômicos do atleta. O vínculo do atacante com o clube europeu será de três anos.

"Estou muito feliz por ter essa primeira oportunidade de jogar na Europa. O clube tem uma estrutura invejável. É o maior time da capital, atual campeão da Copa da Bulgária, com uma torcida apaixonada e que joga junto. Estou muito motivado e ansioso para poder estrear", enfatizou Ronaldo.

Ronaldo foi apresentado oficialmente no Levski Sofia, da Bulgária (Foto: Divulgação)

Ronaldo chegou ao Bahia no final de 2020 após passagem pelo São Caetano. Inicialmente ele fez parte do time sub-23 do tricolor. No ano passado, o atacante foi promovido ao time principal. Ao todo, ele disputou 43 jogos e marcou três gols. Esse ano, o atacante se destacou pelas assistências. Foram cinco passes para os companheiros balançarem as redes.

Um dos representantes de Ronaldo, o empresário Fábio Menezes explicou que a saída do jogador se deu em comum acordo com o Bahia. Entre as competições que o Levski Sofia vai disputar na atual temporada, o destaque está na Conference League.

"Somos muito gratos ao Bahia pela oportunidade dada ao Ronaldo. Felizmente, a saída aconteceu em comum acordo. O Bahia ainda ficou com 20% do atleta para uma futura venda. Foi bom para os dois lados. Além disso, o Levski Sofia jogará a pré fase da Conference League em julho contra o PAOK, da Grécia. É uma oportunidade ímpar na carreira do atleta e confiamos muito no seu potencial", explicou o agente.