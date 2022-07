Atacante Suárez anuncia pré-acordo para defender o Nacional-URU

Depois de 16 anos, o atacante Luis Suárez está perto de voltar ao Nacional-URU. Nesta terça-feira (26), o uruguaio usou as redes sociais para anunciar que tem um pré-acordo para jogar no time em que foi revelado.

"Temos um pré-acordo com o clube, o qual nas próximas horas vão resolver detalhes e esperamos que se chegue ao acordo que todos desejamos. Espero desfrutar dessa nova etapa e vê-los nos próximos dias", disse o atacante em vídeo publicado.

O acordo entre Suárez e o Nacional deve ter duração de três meses. A ideia do jogador é defender a equipe até o início da Copa do Mundo, em novembro, no Catar. No período, ele disputaria o Campeonato Uruguaio e a Sul-Americana. O Nacional enfrentará o Atlético-GO, nas quartas de final do torneio.

Formado na base do Nacional, clube do qual é torcedor declarado, Luis Suárez deixou o país em 2006 quando foi para o futebol holandês. Após o sucesso no Ajax, ele foi contratado pelo Liverpool. O atacante defendeu o clube inglês por quatro temporadas.

Em 2014, Suárez deixou o Liverpool e foi para o Barcelona. Foram seis anos no Barça. Nesse período, ele fez parceria com Messi e formou o trio MSN, que tinha ainda o brasileiro Neymar. Nas duas últimas temporadas, o jogador defendeu o Atlético de Madrid.

Nas últimas semanas, a torcida do Nacional fez uma grande campanha pela contratação de Suárez. O jogador agradeceu pelo carinho dos torcedores.

“Queria agradecer todo o carinho que recebemos, tanto eu como minha família, nos últimos dias. Foi impressionante, muito emocionante os vídeos e mensagens que nos chegaram. Isso nos tocou o coração nessa situação em que tínhamos que decidir”, disse Suárez.

"Então era impossível recusar ter essa oportunidade de voltar a jogar no Nacional", completou.