Atacante volta aos treinos três meses após diagnóstico de câncer

Três meses depois de descobrir tumor no testículo, o atacante Sébastien Haller está de volta aos treinos. Reforço do Borussia Dortmund para a temporada, o jogador tem se reabilitado nas instalações do Ajax, seu ex-clube, e pediu para retomar os trabalhos por lá. A revelação foi feita por Alfred Schreuder, técnico do clube holandês.

"Ele nos perguntou se poderia vir treinar porque estava se reabilitando aqui. Então é maravilhoso que ele possa estar lá por um tempo. Ele foi capaz de treinar em um campo diferente para ajudar na sua recuperação", disse o treinador do Ajax.

Haller foi destaque do Ajax após marcar 34 gols na temporada 2021/22. Com o bom desempenho, foi contratado pelo Borussia Dortmund em julho, por 31 milhões de euros (cerca de R$ 166 milhões). Mas, quando se apresentou ao clube alemão, ainda na pré-temporada, se queixou de um mal-estar.

Exames indicaram a presença do tumor, e o atacante deixou a concentração imediatamente para iniciar o tratamento. Ainda em julho, o jogador de 28 anos passou por uma cirurgia e deu início ao processo de quimioterapia,. Apesar da volta aos treinos, Haller não tem previsão de retorno aos jogos pelo Dortmund.